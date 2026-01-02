Първият понеделник от Новата година – Алекс след приключението „Игри на волята“.

Ана Пападопулу – защо купува коледни подаръци още от август?

И темата за следпразничната депресия и натискът на нереалистичните обещания, които си даваме с психолога Елица Великова.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова