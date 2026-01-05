-
Алекс: „Игри на волята“ е вид симулация на живота, където преживях своя рестарт
Традиционна домашна вечеря от Чикагото от „Игри на волята“ в „Черешката на тортата“
Мънови се изправят срещу Смоленете в "Семейни войни"
Забележителна печалба и силно емоционална игра в "Сделка или не"
"Съдебен спор" заради битови сметки и побой
„Събуди се“: Спомен за Димитър Пенев
Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч. по NOVA
Във вторник Фики Стораро за успехите на децата си и защо синът му учи китайски?
Искра Донова защо прие за своя кауза психичното здраве на жените?
Китодар Тодоров за новогодишните обещания.
Любимият ни седмичен куиз с капитани на отборите стендъп комедиантите Капитана и Донски.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
