Във вторник Фики Стораро за успехите на децата си и защо синът му учи китайски?

Искра Донова защо прие за своя кауза психичното здраве на жените?

Китодар Тодоров за новогодишните обещания.

Любимият ни седмичен куиз с капитани на отборите стендъп комедиантите Капитана и Донски.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова