Магнум и Хигинс поемат случай на гурме готвач, който изчезва от елитен ресторант. Докато се опитват да проследят движенията му, те изпращат Кацумото под прикритие в кухнята, за да разпита персонала.

Магнум разследва онлайн измамник в „Магнум“

Куму и Кейд слушат историята на мъж, който е бил държан в японски лагери за интерниране по време на Втората световна война и е загубил сестра си от системата. Междувременно докато T.C. продължава да се бори с възстановяващата си терапия, Рик се опитва да тренира отбора на Island Hoppers Little League.

