В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Русеви и семейство Гугуткови.

В съревнованието между двете семейства, първи начело излязоха Русеви, след като спечелиха първите два рунда. В трети Гугуткови успяха да изравнят резултата, като откраднаха събраните от Русеви точки, но те бързо си върнаха преднината след като откраднаха точките на Гугуткови в четвърти рунд. Пети рунд обърна играта за Гугуткови, които бяха по-бързи и с точни отговори си извоюваха победата. Играта завърши с резултат 332:203 точки за Гугуткови, които продължават напред.

В „Бързи пари“ събраха 117 точки и спечелиха 1000 лв. от този епизод.

Днес семейство Гугуткови ще посрещнат семейство Шамандурови за нова битка.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова