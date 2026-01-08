-
Гледайте тв играта този четвъртък от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Русеви и семейство Гугуткови.
В съревнованието между двете семейства, първи начело излязоха Русеви, след като спечелиха първите два рунда. В трети Гугуткови успяха да изравнят резултата, като откраднаха събраните от Русеви точки, но те бързо си върнаха преднината след като откраднаха точките на Гугуткови в четвърти рунд. Пети рунд обърна играта за Гугуткови, които бяха по-бързи и с точни отговори си извоюваха победата. Играта завърши с резултат 332:203 точки за Гугуткови, които продължават напред.
В „Бързи пари“ събраха 117 точки и спечелиха 1000 лв. от този епизод.
Днес семейство Гугуткови ще посрещнат семейство Шамандурови за нова битка.
Днес семейство Гугуткови ще посрещнат семейство Шамандурови за нова битка.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", днес от 17:00 ч. по NOVA.
