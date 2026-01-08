Вътрешните работи провеждат произволни тестове за почтеност в участъка, за да гарантират, че служителите спазват процедурата. По време на арест, извършен от Нолън презрамката на роклята на млада жена случайно се скъсва. Нарушил ли е полицаят правата на заподозряната и ще се отбележи ли това в досието му? Арестуваната жена се оказва разглезена любовница на шеф на улична банда, която иска разплата. По-късно същата вечер въоръжен мъж с автоматично огнестрелно оръжие се опитва да убие Нолън, който разбира, че убийството е поръчано от ревнив съпруг, чийто баща е лидер на жестока банда за превъзходството на белите.

Ще успее ли Нолън да заслужи уважението на колегите си и попаднал в ситуация „всичко или нищо“ ще арестува ли лидера на бандата, предстои да видим в епизода тази вечер.

