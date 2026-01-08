-
Александър Сано: Избраният за ролята във „Вече играеш…Стоичков“ трябва да има душата и характера на легендата
-
„Вече играеш… Стоичков“ започва тази неделя
-
Сезонно и здравословно меню от Веселка Маринова в „Черешката на тортата“
-
Шамандурови се изправят срещу Гугуткови в "Семейни войни"
-
Сделка с Банкера в "Сделка или не"
-
Игра на (гео)политика: Какво цели с ходовете си американският президент
Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч. по NOVA
В петък Теодора Духовникова за активната гражданска позиция.
Евелин Костова защо майчинството е урок по търпение.
В „Пътя на красотата с Ина“ гостува Луиза Григорова – Макариев.
„Хвърчащите хора“ с доктор Димитър Бакалов – лекарят, който поде инициатива срещу модерните вредности.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
