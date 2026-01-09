-
-
-
-
-
-
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Гугуткови от Пловдив и семейство Шамандурови от Варна.
В началото на играта двете семейства спечелиха по един рунд. В третия Шамандурови откраднаха точките на Гугуткови, които пък успяха да откраднат от Шамандурови в четвърти рунд. С почти равен резултат, играта се реши в пети рунд, в който Шамандурови си спечелиха правото да разкриват отговори. Това им спечели още точки и с резултат 328:165 завоюваха първата си битка.
В „Бързи пари“ събраха 75 точки и спечелиха 1000 лв. от този епизод.
Днес Шамандурови ще се изправят срещу семейство Коткови.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
