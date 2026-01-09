-
Гледайте епизода на криминалния сериал в петък от 23.00 ч. по NOVA
Приятелката на Нолън агент Русо го препоръчва за охраняващ полицай на Брад Хейс – мъж, чиито дела са го превърнали в мишена. Хейс е бивш граничен патрул, който се е занимавал с трафик на хора, но след сделка с прокуратурата се е съгласил да свидетелства срещу трафикантите. Междувременно силно земетресение разтърсва града и хвърля в хаос всички патрули и граждани, а Нолън и Брадфорд са нападнати от наемни убийци, изпратени да ликвидират свидетеля. Заради повреда в средствата за комуникация, двамата полицаи се налага да папуснат убежището и да избягат на хората, изпратени от картела.
В същото време Чен и Бишъп спасяват млад мъж от брутален екзорсизъм, извършен от лудата му майка, но Чен се налага да се изправи срещу баща си, терапевт, чиято ръка е счупена от пациент. Тя е принудена да го арестува, предизвиквайки разочарование от баща си, тъй като това отменя работата му. Въпреки това, Чен изкупва вината си, като премества пациента и му осигурява грижата, от която се нуждае.
Не пропускайте развръзката в епизода на криминалния сериал „Новобранецът“ този петък от 23.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
