Разказ за децата някои, от които са изоставени, други сираци, трети осиновявани и разсиновявани, но превърнали се в силни млади хора

Ще ви срещнем с едни изключително силни млади хора, които не са имали шанса да обикнат собствените си родители. Някои са оставени още при раждането им в болницата, други не ги харесали, защото са болни… има и такива, за мотивите на чиито родители да ги дадат в дом - не знаем нищо. Още по-необяснимо е и нежеланието да се откажат от родителски права, за да дадат на децата възможност да бъдат осиновени. Но акцентът в тези истории не са неразумните, неспособните, неосигурени или несигурни големи, а станалите големи хора техни биологични деца. Те не се дават и не дават на живота да ги унижава, независимо от доста свирепите опити за това.

Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking