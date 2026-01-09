-
„На кафе“ с Татяна Иванова, Теди Кацарова, Били Джойнъл и Ивета Георгиева
„Еднопосочен билет за България“ в “Темата на NOVA”
Луиза Григорова – Макариев: Мащабите на проекта за каст и филм за Христо Стоичков са космически
"Съдебен спор" заради родителски права
Коткови хвърлят ръкавицата на Шамандурови в "Семейни войни"
Разумен риск и положителни емоции в "Сделка или не"
Разказ за децата някои, от които са изоставени, други сираци, трети осиновявани и разсиновявани, но превърнали се в силни млади хора
Ще ви срещнем с едни изключително силни млади хора, които не са имали шанса да обикнат собствените си родители. Някои са оставени още при раждането им в болницата, други не ги харесали, защото са болни… има и такива, за мотивите на чиито родители да ги дадат в дом - не знаем нищо. Още по-необяснимо е и нежеланието да се откажат от родителски права, за да дадат на децата възможност да бъдат осиновени. Но акцентът в тези истории не са неразумните, неспособните, неосигурени или несигурни големи, а станалите големи хора техни биологични деца. Те не се дават и не дават на живота да ги унижава, независимо от доста свирепите опити за това.
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
