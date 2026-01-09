-
„Еднопосочен билет за България“ в “Темата на NOVA”
-
Луиза Григорова – Макариев: Мащабите на проекта за каст и филм за Христо Стоичков са космически
-
"Съдебен спор" заради родителски права
-
„Ничия земя“: За децата, пораснали в институциите
-
Коткови хвърлят ръкавицата на Шамандурови в "Семейни войни"
-
Разумен риск и положителни емоции в "Сделка или не"
Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч. по NOVA
В понеделник от България до NASA. Татяна Иванова, която мечтае да стане първата жена космонавт на България.
Теди Кацарова и Били Джойнъл ще ни кажат на изчезване ли са жените домакини.
Как да запазим баланса между аз и ние в семейството с психотерапевта Ивета Георгиева.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни