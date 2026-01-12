-
Когато един от колегите им е арестуван от Отдела за вътрешни разследвания заради лъжа на свидетелската скамейка, това води до освобождаването на трима осъдени, по чиито случаи е работил. Анджела и Уест посещават Саманта Бенет, която е загубила семейството си и заслепена от мъка прибягва до насилие, изискващо незабавен арест. Брадфорд и Чен търсят действително виновния Макс Кегел, който се крие в игрище за пейнтбол, а на Нолън и Бишъп им е възложено да проверят агресивния Тери Райт, който реагира бурно, след като разпознава Бишъп.
След поредното болезнено преследване, преминавайки през различни препятствията, Нолън е ранен по главата и призован от обикновен полицейски служител, който твърди, че новобранецът е използвал прекомерна сила и е причинил нараняване. По случая от полицейския синдикат е назначен да го защитава млад адвокат, Саймън Паркс младши (Роби Кей), но Нолън изпитва известни съмнения от компетентността му да се справи с измамника, с който трябва да се изправят в съда. Ще бъде ли оневинен Нолън и ще се справи ли със защитата му младият адвокат?
Не пропускайте развръзката в епизода на криминалния сериал „Новобранецът" този понеделник от 23.00 ч. по NOVA.
