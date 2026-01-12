-
Кулинарни изкушения с акцент върху малките детайли от Михаела Василева в „Черешката на тортата“
Скромна печалба в "Сделка или не"
Стартът на документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“ е тази вечер в 20.00 ч. по NOVA
Броени часове до старта на авторския формат „Вече играеш… Стоичков“ в ефира на NOVA
Аня Пенчева: „Вече играеш… Стоичков“ е мисия да съхраним легендата за Стоичков
"Съдебен спор" заради взето дете
„Събуди се“: Ще пресече ли властта опитите за спекула?
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Стела Ганчева – може ли човек да избяга от корените си?
Биляна Траянова – за срещите си с жените на Африка.
Китодар Тодоров – за адаптацията на работното място през януари.
Специалната среща в „На кафе“ ще бъде с Богдана Трифонова и Евгения Роева, с които ще говорим за това как се запазва любовта в една дълга връзка.
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
