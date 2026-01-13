Сержант Грей информира новобранците, че трябва да проследят конкретна група престъпления в рамките на 48 часа, за да се класират за финалния изпит. Междувременно, полицай Нолън и полицай Бишъп реагират на спешно обаждане в къщата на Will.i.am от Black Eyed Peas.

Чен и Уест са посъветвани от сержант Грей да попълнят контролния си списък с престъпления през следващите два дни, за да имат право на финалните изпити и Тим и Анджела се опитват да им помогнат. Тъй като Нолън няма пропуски и неуредени престъпления, той е назначен да работи на бюро, докато Талия се явява пред Вътрешните работи, но вместо това той моли да работи с Улф. Докато са по улиците, Чен и Уест срещат Бен, който е последната жертва на група за кражби на коли.

В крайна сметка Нолън помага за залавянето на крадците и се опитва да се застъпи за случая на Бишъп пред Вътрешен отдел.

