„Пресечна точка”: За детската болница в Бургас и личностите с най-голямо влияние върху европейската политика
Екстремна и емоционална вечеря с Жоро-Шопа от „Игри на волята“ в „Черешката на тортата“
Петрови срещу Шамандурови в "Семейни войни"
Удовлетворяваща игра в "Сделка или не"
„Пресечна точка”: Пътят към предсрочните избори и първите стъпки с еврото
Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер
"На кафе" с Богдана Трифонова, Стела Ганчева и Биляна Траянова
Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
Какво не знаят хората за Станимир Гъмов?
Джуджи – за обладаната кукла Робърт, вдъхновила няколко филма.
Любими участници от „Игри на волята“ и Big Brother се изправят един срещу друг в епична битка.
Най-забавните видеа от социалните мрежи в рубриката на Ники Станоев.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
