В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Петрови от София и семейство Родопчани от Пловдив.

След успешното представяне в първия им епизод, в който Петрови отстраниха с лекота своите съперници, във втората си битка те отново не дадоха шанс на семейството срещу тях. По-бързи и точни във всички рундове, Петрови позволиха на Родопчани да откраднат точки едва в пети рунд. Това обаче не беше решаващо за играта и с резултат 363:261 точки, Петрови си извоюваха втора победа.

И втория им опит в „Бързи пари“ беше успешен. Със спечелени 205 точки, добавиха към семейната сметка още 4000 лв. от този епизод.

Днес Петрови ще се изправят срещу семейство Стефанови от София.

