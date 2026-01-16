В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Петрови и семейство Стефанови и двете от София.

Както и в предишните две игри, които изиграха Петрови и в тази опонентите им бяха оставени без никаква възможност да вземат точки. По-бързи и по-точни, през цялата игра, Петрови печелеха рундовете, а резултата от 587:0 точки ги изпрати към финала, в който за трети път да съберат още по-голяма сума за отбора.

Но този път в „Бързи пари“ не им достигна много малко. Със събраните 195 точки, успяха да добавят само 1000 лв. от този епизод и продължават към четвъртата си среща.

Днес Петрови ще се изправят срещу семейство Блондови от София.

