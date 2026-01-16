Полицай Нолан и целият екип полицаи са в отчаяно търсене, за да спасят полицай Чен след нейното отвличане. Но ще трябва да се опитат да накарат Розалинд да им помогне в търсенето…

Междувременно полицай Лопес открива Уесли в безсъзнание след като е погълнал опасен коктейл от алкохол и хапчета и е принудена да го държи под око.

Редактор: Боряна Димитрова