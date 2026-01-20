-
Гледайте тв играта този вторник от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Петрови и семейство Шуренайкови и двете от София.
Петрови се изправиха срещу петия си и последен опонент, в тази важна за тях битка. Те започнаха играта с победа в първите два рунда, но Шуренайкови бързо стопиха разликата в резултата и поведоха, след като спечелиха следващите два. В решаващият пети рунд, по-бързи бяха Петрови, успяха да вземат рунда и с кран резултат 352:208 точки спечелиха пета си поредна победа.
В „Бързи пари“ не успяха да съберат нужните 200 точки за по-голяма печалба. С 164 точки те добавиха още 1000 лв. към печалбата си до момента и допълнителен бонус от 5000 лв. за пет спечелени игри. С обща спечелена сума от 18 000 лв., Петрови напускат играта и отстъпват място на две нови семейства.
Днес семейство Аналогови от София ще се изправи срещу семейство Акълови от Перник.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, този вторник от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
