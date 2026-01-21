Като част от втората им фаза на обучение, новобранците ще трябва да развият своята първа мрежа от поверителни информатори.

Съвсем скоро полицай Нолан открива, че информаторите са хора с коренно различни характери и привички и изптива затруднения с най-новата си задача.

Междувременно майката на полицай Чен усложнява живота й, след като решава да се премести и да пожиее в дома й.

