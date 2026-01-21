Гледайте епизода на криминалния сериал в сряда от 23.00 ч. по NOVA
Като част от втората им фаза на обучение, новобранците ще трябва да развият своята първа мрежа от поверителни информатори.
Съвсем скоро полицай Нолан открива, че информаторите са хора с коренно различни характери и привички и изптива затруднения с най-новата си задача.
Междувременно майката на полицай Чен усложнява живота й, след като решава да се премести и да пожиее в дома й.
Не пропускайте развръзката в епизода на криминалния сериал „Новобранецът“ в сряда от 23.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни