В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Аналогови и семейство Божански.

Това беше трета игра за Аналогови и първа за Божански, но новодошлите владееха играта. Отборът трупаше точки рунд след рунд, а Аналогови имаха възможност само да опитат да откраднат точките им. Успяха да го направят едва в един рунд и това донесе на Божански заслужена победа с 488:37 точки.

В „Бързи пари“ събраха 169 точки и спечелиха 1000 лв. от първия си епизод.

Днес Божански ще се изправят срещу семейство Лисичкови от София.

