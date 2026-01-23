-
„Война или мир?“ в „Темата на NOVA”
-
„На кафе“ с Дара, Стефка Янорова, Емилия Ангелова и шеф Станислав
-
"Съдебен спор" заради работа в рибен магазин
-
Майката на Стоичков посреща кандидатите за филмовия образ на сина ѝ
-
Бабини гозби в ромската махала от Грозденка Владова в „Черешката на тортата“
-
Победа над Банкера в "Сделка или не"
Гледайте тв играта този петък от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Аналогови и семейство Божански.
Това беше трета игра за Аналогови и първа за Божански, но новодошлите владееха играта. Отборът трупаше точки рунд след рунд, а Аналогови имаха възможност само да опитат да откраднат точките им. Успяха да го направят едва в един рунд и това донесе на Божански заслужена победа с 488:37 точки.
В „Бързи пари“ събраха 169 точки и спечелиха 1000 лв. от първия си епизод.
Днес Божански ще се изправят срещу семейство Лисичкови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, този петък от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни