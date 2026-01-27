Цветомир Иванов, по-известен като Цецо Усмивката, разказа повече за новия спектакъл с негово участие – „Под кръста надолу“ с премиерна дата на 8 март и разкри какво да очакват зрителите от новите епизоди на забавното шоу, което води –„Семейни войни“.

„Започнахме снимките на новите епизоди с новите семейства в „Семейни войни“ с много смях, с много веселие и куп интересни въпроси. Важно е да подчертая, че за десет години в ефира не сме повторили нито един въпрос. Продължаваме да измисляме нови въпроси. Семействата са усмихнати, а правилата на играта спрямо тях са заковани“, разказва водещият на любимото тв шоу по NOVA Цветомир Иванов.

Покана за театрална премиера

„Премиерата на постановката „Под кръста надолу“ ще се състои точно на 8 март. В самото представление си партнирам с уникалния Угрински и гениалния Гъмов под ръководството на Емил Марков, който ни режисира.“

Ще се мери ли мъжкото достойнство в спектакъла?

Със сигурност. Когато има трима мъже на едно място пред бялата врата на урологията е ясно, че мъжкото достойнство ще се мери. От гледна точка на шегата мъжкото достойнство е едно разтегливо понятие. То започва от 1 см и стига до 25, 35 см. В моя случай 55 см., да се похваля. Не за друго, а защото съм директор. Но ако трябва да погледнем сериозно мъжкото достойнство се състои от различни елементи и аспекти. В „Семейни войни“ също размишлявам върху темата за мъжкото достойнство. Ако си под чехъл, това достойно ли е? Достойно ли е да си щастлив, а не да си прав? Но, гледайки семействата, мисля, че мъжкото достойнство не е избягало. Все още българинът държи да се слуша неговата дума. Това българинът разбира под мъжко достойнство. А според мен е нещо по-различно. То е съвкупност от това да си кавалер, да умееш да взимаш бързи решения, като кажеш нещо да държиш на думата си.

Какво ще видим още в комедията „Под кръста надолу“?

В постановката казваме сериозните неща през смях. Проблемите, които разискваме в нея не са лековати. Виждаме три персонажа, три различни светове, които стигат до едно и също нещо. Какво е то? Няма да издавам. Не е лесно да опитваш да кажеш сериозни неща през смях. Но това е ролята на актьора – да умее да се присмее на себе си, за да може да накара другите да се замислят. И аз се замислям за някои неща, които съм правил през годините и изведнъж си казвам: „Абе, май не съм много прав?“. Ама си го признавам пред себе си. Не смея да кажа по телевизията, че не съм прав. Като при всеки мъж, при мен нещата са черни и бели, няма сиво. Или сме „За“ или сме „Против“. Точка по въпроса. Независимо дали бъркам или не бъркам, отстоявам това, което мисля до дупка.

Не пропускайте новите епизоди на "Семейни войни" от 16 февруари всеки делничен ден от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова