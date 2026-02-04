В епизода на сериала тази вечер спецполицаите ще разследват жестокото убийство на Мия Лопес - служител на федералната съдебна система, прилагащ разпоредбите на поправителните институции и затворите.

„ФБР“ по следите на убиец на дипломатически агент

Разследването ще ги отведе до бивш морски пехотинец, наскоро завърнал се от Афганистан. Той ли е убиецът и какви са мотивите, които стоят зад тежкото престъпление?

Междувременно сестрата на Тифани се обръща за помощ към нея, след като брат им се държи налудничаво и необуздано. Ще успеят ли да го вразумят и е причината за странното му поведение?

Не пропускайте епизода на "ФБР" тази сряда вечер от 21:30 по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова