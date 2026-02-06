Да помогнем на един от най-добрите радиоводещи да продължи лечението си
Ася Александрова, позната на много хора с гласа си като един от най-добрите радиоводещи, се бори със сериозно онкологично заболяване, което изисква продължително лечение.
През последните месеци тя премина през тежки терапии. В момента предстои нов етап от лечението ѝ.
Всеки жест е от значение.
Начини за дарение:
Банкова сметка ДСК
Титуляр: Ася Асенова Александрова
IBAN: BG37STSA93000032451065
BIC: STSABGSF
Средствата се събират единствено за лечението на Ася Александрова.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни