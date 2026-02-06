Ася Александрова, позната на много хора с гласа си като един от най-добрите радиоводещи, се бори със сериозно онкологично заболяване, което изисква продължително лечение.

През последните месеци тя премина през тежки терапии. В момента предстои нов етап от лечението ѝ.

Всеки жест е от значение.

Начини за дарение:

Банкова сметка ДСК

Титуляр: Ася Асенова Александрова

IBAN: BG37STSA93000032451065

BIC: STSABGSF

Средствата се събират единствено за лечението на Ася Александрова.

Редактор: Райна Аврамова