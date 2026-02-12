Пред Елизабет Методиева обичаният музикант Веселин Маринов призна, че „Сезона-Слънце“ на „Като две капки вода“ ще бъде истинско предизвикателство за него.

„Не мога да издам кой ще бъде Кралят Слънце, но смятам, че шоуто отново ще е предизвикателство за мен. Очаквам да има талантливи участници. А аз, като утвърден музикант и изпълнител, ще дам своето мнение. Надявам се Рачков да е по-спокоен и да не ме ядосва. Надявам се Кралят Слънце също да се намеси подобаващо компетентно в предаването и то отново да има най-високия рейтинг за всички времена, както през предишните сезони. Надявам се, че новият четвърти член на журито ще направи така, че предаването да стане още по-интересно“, сподели Веселин Маринов.

Редактор: Боряна Димитрова