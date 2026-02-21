Той е различен, непредвидим, неочакван и е труден за описание. Как единственият по рода си артист реши да се включи в най-гледаното телевизионно предаване „Като две капки вода“ и трудно ли е да си толкова провокативен, Иво разкрива на зрителите на „Събуди се“. Самият той се описва като еклектичен, но не и провокативен. Интересува се от интересни, стойностни и важни теми, който понякога излизат извън червената линия, но това не ги прави по-малко значими. Той е от хората, който не се притесняват да говорят, но в момента е съсредоточен върху задачите и ангажиментите си в „Като две капки вода“ и е силно притеснен от образа на Един Пиаф, която трябва да представи на втория лайв.

„Аз съм човек на парадоксите и те ме интересуват в творчеството ми. Харесвам когато две неща, които нямат нищо общо, създават трето. Винаги съм бил против имитацията в изкуството и една от причините да напусна НАТФИЗ е, че трябваше да се правя на нещо, което не съм. Искам да съм цветен, различен, дори противоречив. Но по това време съм бил малък, глупав и с голямо его. Аз никога няма да бъда друг, дори и да се правя на нещо друго. В началото имах съмнения дали да вляза в „Капките“, но сега като гледам интерпретацията ми на Том Джоунс, аз не съм него. Но се опитвам и това е интересното. Искам да взема от „Капките“ това – да добавя нови нюанси и цветове към шизофреничния ми и артистичен образ“, разкрива мотивите си да се включи в шоуто за имитации Иво Димчев.

Артистът разказва, че е приятелски настроен към публиката, дори и към тази, която не приема творчеството му. Обича да се учи, обновява, да се разширява и се стреми да бъде разбираем. Не иска да впечатлява, а търси диалог, който да обогатява и двете страни. Не се сърди на тези, които не го разбират, а търси причината в себе си, затова, че не е бил достатъчно разбираем и достъпен в изказа си. Категоричен е, че един добър артист трябва да намери начин да бъде прочетен и от най-неподготвените хора. Желанието му е да е артист, който предлага трудни теми и да ги прави лесни през изкуството си. Едни от най-гениалните артисти в историята са търсили мост към хората и начин да бъдат разбрани. Мнението му е, че артистите трябва да бъдат по-смели и да подхождат с чувство за хумор.

„За мен нещата са естествени и не се чувствам, че прекрачвам граници в изкуството си. Темите, които ме вълнуват са важни да бъдат изговорени, изпети или сподели“, коментира темите, които засяга в творчеството си. „Съжалявам, че не успях да се включа в конкурса за Евровизия, защото знам какво мога да предложа в този контекст. Моята публика е либерална, цветна и е предимно в Европа. Смятах, че бих могъл да покажа нещо ценно като музикант и човек, но имах спектакъл в Белгия и не можех да го отменя.“

„Не се страхувам толкова много да направя перфектната имитация, защото знам, че тя е невъзможна. Надявам се хората да видят Иво Димчев в контекста на Едит Пиаф“, разкрива притесненията си в подготовката за женски образ за втория лайв на „Като две капки вода“ артистът.

