Влади Ампов-Графа композира и заедно с Орлин Павлов изпълнява основната песен към най-новия български филм – комедията „Брънч за начинаещи“ – „Ех, че хубав ден“.

„Много се вълнувам, защото това е моят дебют в киното като композитор. А може да се каже и като актьор, защото имам една много малка епизодична роля и във филма. Това беше много забавен творчески процес докато пишех музиката и гледах филма. Всяка част от нея е като невидим герой в него.“

Влади Ампов-Графа разказва, че когато се пише музика за театър или кино има повече свобода като форма. Обяснява този факт, че в наши дни песните са все по-кратки – по 3 минути, някои по 2.22 минути. „В театъра и в киното можеш да се разгърнеш като време. Можеш да експериментираш с жанровете и е изключително предизвикателство. Това е нова форма на музика за мен.“

Според него музиката се скъсява заради социалните мрежи, където всичко върви на много бързи обороти. „Неслучайно, един много известен шведски продуцент каза, че в първите 4 секунди трябва да имаш музикален подпис на една песен, за да може да задържи вниманието. Ако не успееш да грабнеш хората в началото, те директно преминават към следващата. Такова е времето за музиката.“

Песента „Ех, че хубав ден“ е най-новата песен на Графа, записана съвместно с Орлин Палвов. В клипа участват и всички актьори от филма. Тя е част от „Брънч за начинаещи“ и се ражда като продължение на основните теми във филма. „Завърших я като песен през лятото, когато бях в Родопите. Яна Титова се включи към края, за да направим текста максимално добре. Парчето е много позитивно, какъвто е и филмът. Препоръчвам на всеки да си казва: „Ех, че хубав ден“, защото времето ни на тази земя е много кратко и трябва да се радваме повече и по-често на живота.“

