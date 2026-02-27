В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Саве Савов от Елин Пелин.

Саве започна своята игра с кутия номер 11. Той отказа първата оферта от 2000 €, а след това отхвърли и смяна на кутиите. За съжаление беше отстранил трите най – високи суми, но това не го разколеба да продължи напред, отказвайки още 500 € и 569 €. Играта го доведе до финала, в който бяха останали две неразкрити кутии с 10 € и 100 €. Отново отказа предложението на Банкера за смяна и остана с кутия 11, а тя му донесе печалба от 100 €. Саве не успя да победи Банкера и да спечели мечтаната печалба, но си тръгва от „Сделка или не“ с удоволствието от играта и много емоции от своето участие.

