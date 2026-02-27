В "Социална мрежа" на 2 март от 15:20 ч. очаквайте:

Нападенията над персонала в психиатричните заведения се увеличават, от сектора готвят протести заради спорни промени в закона за здравето. Оправдано ли е недоволството им?

Модерните технологии в автомобилите – предимство за водачите или фалшиво чувство за сигурност. Къде е „златната среда”?

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Цветина Петрова