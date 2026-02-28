Даниел Пеев – Дънди, който бе сред звездните участници в предишния сезон на Hell’s Kitchen, е сред изненадите на Сезона – Слънце на „Като две капки вода“. В първия лайв актьорът направи забележителна имитация на вокала Робърт Плант на „Led Zeppelin“, но във втория се наложи да изпее популярната песен „Tic, Tic, Tac“ на „Carrapicho“. В студиото на „Събуди се“ той разкрива, че първото изпълнение е по-близо до душата му, но е по-трудно за пеене, а при второто е обратното.

„Най-труден ми беше португалския език в последното изпълнение. Бутонът на Късмета не е много справедлив. Това парче е далеч от мен като човек. Приятелката ми помогна да се позиционирам добре, за да мога да си изпея песента. Много дълги фрази са, в които не ти стига въздух. Трудно е да се движиш и да пееш. Това е като зумба урок, в който не можеш да си поемеш въздух“, разказва за втората си имитация в „Като две капки вода“ актьорът.

„За мен музиката винаги е било нещо лично, което ме зарежда. Когато не се чувствам добре, решавам, че ще си пея. Вдъхва ми енергия, емоция и сили. Научих се да пея в НАТФИЗ благодарение на Сияна Тарколева, която беше част от преподавателите по музика към класа на проф. Стефан Данаилов. Преди това не съм се учил да пея. Последните години започнах да се занимавам малко повече с музика. С Вики и Десо Данчев от „Мастило“ направихме една наша група, която се казва „Паник Атака“. Опитваме се да правим готина българка музика и наскоро заснехме видео клип. Той свири, а аз пея. Нямаме претенции и се кефим на музиката си“, разкрива връзката с музиката си Дънди.

„Когато започна това предаване преди 14 години, аз завършвах висшето си образование. „Като две капки вода“ е велико шоу и няма човек, който да не иска да участва. Чест и удоволствие е да те поканят в него“, споделя емоциите си да е част от шоуто Дънди.

Дънди е познат на зрителите на NOVA и от участието си в Hell’s Kitchen, където също се представи достойно. За него нещата, който прави в живота си никога не са били самоцел. Когато ги правиш с чисти намерения и покажеш себе си, няма как да не се случи. Това е проста рецепта за успех. Не е лесно, но гениалното е да изглежда лесно.

В следващия лайв на „Като две капки вода“ Дънди трябва да се превъплъти в българската певица Мария Кехайова и то с фолклорна песен. Къса клечка ли ще се окаже тази имитация за него? Актьорът споделя, че е започнал репетиции, но е доста висока летва. Позитивът, който открива в предизвикателството, което му предстои е, че фолклорната певица е алт като глас и няма да е толкова високо за изпълнение.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Редактор: Райна Аврамова