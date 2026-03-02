В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Силвия Лозанова от Перник.

Силвия започна играта си с кутия номер 3. С увереност отхвърли 2000 €, 1700 € и дори 2505 €. Банкерът опита да я изкуши и със смяна на кутиите, но тя остана със своята. Беше успяла да запази 10 000 € и 20 000 € и това я накара да откаже и офертата от 2200 €. Но след като останаха само три неразкрити кутии с 1 €, 50 € и 10 000 €, Силвия реши да приеме сигурна сума от 1000 €. Това решение я доведе до успешен финал, в който в останалите две кутии се криеха 1 € и 10 000 €, а в своята кутия откри едва 1 €. Силвия премина през много обрати в играта си, а накрая избра да продаде своята кутия и това ѝ донесе печалба от 1000 €.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова