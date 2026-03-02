В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Хайдутките от Самоков и семейство Герасимови от София.

И във втората си битка, Хайдутките държаха играта под техен контрол. В четири от петте рунда спечелиха правото да разкриват първи, а Герасимови успяха да откраднат точки само един рунд. Хайдутките обаче откраднаха в единствения рунд на Герасимови и така резултата завърши с 357:37 в полза на Хайдутките.

В „Бързи пари“ събраха 172 точки и добавиха още 511,29 € от този епизод.

Днес Хайдутките ще посрещнат семейство Елбетицови от Варна.

