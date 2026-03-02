-
Симона: Аз съм най-големият си критик в „Като две капки вода“
Анелия: Аз съм многопластова жена, с много емоции и образи
Игра с много обрати в "Сделка или не"
AZIS между любовта и омразата
„Да хванеш гората”: Известна българска спринтьорка открива живота на село
Евгени Генчев: Всичко в живота ни се случва заради любовта или липсата ѝ
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Хайдутките от Самоков и семейство Герасимови от София.
И във втората си битка, Хайдутките държаха играта под техен контрол. В четири от петте рунда спечелиха правото да разкриват първи, а Герасимови успяха да откраднат точки само един рунд. Хайдутките обаче откраднаха в единствения рунд на Герасимови и така резултата завърши с 357:37 в полза на Хайдутките.
В „Бързи пари“ събраха 172 точки и добавиха още 511,29 € от този епизод.
Днес Хайдутките ще посрещнат семейство Елбетицови от Варна.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
