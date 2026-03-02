Какви съвети е дала Анелия на Весела Бабинова, която изпълнява нейна песен в "Като две капки вода", спомня ли си през какви емоции е преминала по време на участието си в шоуто за имотации и как върви подготовката за предстоящия й голям концерт - тя разказва пред репортер на "На кафе".

„Тук съм да подкрепя Весела. Преди 25 години, когато излезе тази песен и снимахме клипа, и за не знаех къде се намирам. Трябваше да запълня кадъра, да бъда интересна, различна и да покажа характер. От клипа си спомням, че гледах лошо през цялото време. Бях много емоционална и притеснена. Това е любимата ми песен от първия ми албум. Всички очакват да е „Погледни ме в очите“, но всъщност е “Само мене нямаш“. В първия ми албум имах по рок и поп излъчване. Многопластова съм с много емоции и образи", признава Анелия.

Изпълнителката споделя, че е наблюдавала много свои имитации през годините и се забавлява с тях.

„Готвя много мащабен проект и това е самостоятелен концерт на 28 ноември в зала Арена 8888 София. Ще изпълня песни от началото на творчеството ми до момента. Това е емоционален и важен момент в кариерата ми. Сега подготвям и самостоятелни нови песни“, разказва изпълнителката.

Тя признава, че в живота е различна от образите на сцената – семейна, домошар и чувствителна жена. Но като истински Стрелец хората виждат огън, енергия, страст.

„Следващата ми цел е да открия баланса между личния и професионалния живот“, категорична е Анелия.

