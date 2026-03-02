-
След старта на всички предавания резултатът е категоричен - огромна преднина за NOVA сред зрителите в активна възраст
В съботната вечер NOVA стартира и последното си предаване от новия пролетен телевизионен сезон – „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive“. Според официалните пийпълметрични данни, първият епизод на най-новия риалити формат на медията е отчел над 24% аудиторен дял сред населението в активна възраст (18-59 г.), като по този начин отново оставя конкуренцията назад. Регистрираните данни за зрителско внимание показват, че във всички 14 вечери от новия сезон, предаванията на NOVA в най-гледаното време са фаворити в телевизионния ефир.
Отчетените стойности за NOVA са средно над два пъти по-високи от тези на втората телевизия в класацията.
Профилите в социалните мрежи на праймтайм предаванията на NOVA отчитат високи резултати, като съдържанието им генерира милиони гледания, предизвиква активни разговори и силна ангажираност на аудиторията.Редактор: Райна Аврамова
