В съботната вечер NOVA стартира и последното си предаване от новия пролетен телевизионен сезон – „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive“. Според официалните пийпълметрични данни, първият епизод на най-новия риалити формат на медията е отчел над 24% аудиторен дял сред населението в активна възраст (18-59 г.), като по този начин отново оставя конкуренцията назад. Регистрираните данни за зрителско внимание показват, че във всички 14 вечери от новия сезон, предаванията на NOVA в най-гледаното време са фаворити в телевизионния ефир.

Отчетените стойности за NOVA са средно над два пъти по-високи от тези на втората телевизия в класацията.

Профилите в социалните мрежи на праймтайм предаванията на NOVA отчитат високи резултати, като съдържанието им генерира милиони гледания, предизвиква активни разговори и силна ангажираност на аудиторията.

Редактор: Райна Аврамова