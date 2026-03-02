В "Социална мрежа" на 3 март от 15:20 ч. очаквайте:

На празника на свободата се прекланяме пред героите: загадките в биографиите на Ботев и Левски. Истина или мит е, че двамата са се познавали и са работили заедно за свободата на България – версиите и фактите.

Перфекционизмът – предимство или заплаха: как се постига личностно удовлетворение, когато си в постоянно състояние на неодобрение към себе си?

Редактор: Ивета Костадинова