Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS във вторник
В "Социална мрежа" на 3 март от 15:20 ч. очаквайте:
На празника на свободата се прекланяме пред героите: загадките в биографиите на Ботев и Левски. Истина или мит е, че двамата са се познавали и са работили заедно за свободата на България – версиите и фактите.
Перфекционизмът – предимство или заплаха: как се постига личностно удовлетворение, когато си в постоянно състояние на неодобрение към себе си?
Редактор: Ивета Костадинова
