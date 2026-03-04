Жената, която винаги се стреми да открие положителното във всеки един изпълнител и най-усмихнатото лице в журито на „Като две капки вода“, Хилда Казасян разкрива в „На кафе“ колко е важно да се научиш да имитираш, докато си млад. Тя разказва повече за нейната кауза за изоставените домашни любимци и за предстоящото й национално турне.

„Чакам шоуто „Като две капки вода“ с огромно вълнение, въпреки че прекарахме много години заедно и се чувствам сякаш съм у дома си. Имам усещането, сякаш преди седмица е свършил предишният сезон. Изключително съм щастлива, че в цялото това абсурдно време, в което живеем, с ужасяващите неща, които се случват около нас, имаме този оазис. В него цари доброто и талантът“, споделя Хилда Казасян.

Тя е категорична, че в шоуто е необходим талант и то такъв за имитация. Това е идеята на предаването. Разказва, че има случаи, в които актьори, които не могат да пеят добре, правят образа по-добре от пеещи хора.

Алекс Раева: Беше предизвикателство да изпея „Незабрава“, която е много силна като текст и въздействие

Хилда Казасян споделя, че започва турнето си с Плевенската филхармония и през 2026 г. са планирали 50 концерта, за които вече има обявени дати. В "Турне 2026" ще се включат Теодоси Спасов, Васил Петров и др. През март планира премиера с нова програма, която е изцяло сътворена върху музиката от нейния баща - музикантът и композитор Вили Казасян. Вълнува се и го чака с огромно нетърпение, тъй като е важно да се пази паметта на тези незаменими творци и музиканти. След като преглежда архивите на БНТ и БНР с Христо Йоцов, двамата откриват филмова музика, която не са чували преди това. Планирани са над 20 концерта с тази нова програма и е много щастлива, че ще даде възможност на публиката от по-малки места да чуят мелодии, сътворени от баща й.

Сред многобройните си ангажименти, Хилда Казасян е отдадена и на каузата да защитава изоставени домашни любимци.

„Няма по-беззащитни същества от тях и ние сме заедно на нашата планета. Ако не се погрижим за тях, няма кой друг. Всеки, който има домашен любимец, знае, че тази безусловна любов, която те дават, няма кой друг да я даде. Истински се интересувам какво можем да направим за изоставените домашни любимци и се опитвам да събера съмишленици, за да променим каквото е необходимо. Много работа е, но съм готова да се захвана“, категорична е тя.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Редактор: Райна Аврамова