Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в четвъртък
В "Социална мрежа" на 5 март от 15:20 ч. очаквайте:
„Друсан“ или „Къпан чай“ - дизайнерската дрога, хит сред тийнейджърите, взе поредната си жертва. Освен пряката опасност, модерният наркотик отключва и психични заболявания.
Тревожна прогноза: До 2035 г. повече от половината население на планетата ще бъде с наднормено тегло или затлъстяване. Учени търсят решения за промяна на тенденциите.
Редактор: Ивета Костадинова
