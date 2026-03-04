В "Социална мрежа" на 5 март от 15:20 ч. очаквайте:

„Друсан“ или „Къпан чай“ - дизайнерската дрога, хит сред тийнейджърите, взе поредната си жертва. Освен пряката опасност, модерният наркотик отключва и психични заболявания.

Тревожна прогноза: До 2035 г. повече от половината население на планетата ще бъде с наднормено тегло или затлъстяване. Учени търсят решения за промяна на тенденциите.

Редактор: Ивета Костадинова