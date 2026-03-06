Емоционален киномаратон, изпълнен с приключения и добро настроение очаква зрителите на NOVA в съботния ден. Старт поставя криминалната мистерия „Загадките на сватовницата: Изкуството да убиеш“ на режисьора Тери Инграм. В лентата зрителите ще се наложи да разгадаят заплетени криминални загадки заедно с младата и очарователна Анджи Дав. Докато се опитва да намери партньор за клиент в предаването си, тя е спира да помага на детектив Картър да разреши мистерия за това как някой е отровил Клинтън Дженингс. Междувременно Картър се натъква на убийство в музей на изкуствата, а бащата на Анджи - Ник, се опитва да разкрие поредица от дребни кражби в музея.

По-късно от 14.20 ч. не пропускайте да се насладите на романтичната комедия „Хиляда думи“, в която комикът Еди Мърфи се превъплъщава в ролята на литературен агент Джак Маккол. Боравещ свободно и често безразборно с думите, за да постигне набелязаните си цели, на Джак ще му се наложи да започне много внимателно да ги подбира, когато разбира, че му остават само 1000 думи преди да умре. Това ще го накара да борави по съвсем различен начин с тях. Ще успее ли устатият агент да открие други начини за общуване с околните, ще разберете забавлявайки се с комедията „Хиляда думи“.

Редактор: Райна Аврамова