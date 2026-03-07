Мартин Лорънс и Стив Зан ще се окажат в тандем по неволя срещу престъплението в екшън-комедията “Ченгета без значки“ тази нделя вечер от 21.30 ч. по NOVA. Лентата е дело на известния комик и режисьор Денис Дюган, създал филми като “Дърти хлапета” и “Баща мечта”, а актьорският състав се допълва от Ерик Робъртс, Бил Дюк и Колм Феоре.

Мартин Лорънс и Стив Зан влизат в ролите на Ърл и Ханк, които имат само едно общо нещо: и двамата са отхвърлени от полицейското управление на Лос Анжелис. Бял и чернокож - класическата комбинация, която явно не спира да работи. Освен че не могат да се понасят, Ърл и Ханк съвсем открито се и ненавиждат. Единият като че ли се е съсредоточил върху това, непрекъснато да прецаква живота на другия. Банда контрабандисти ги превръща в съдружници по неволя и когато преследването започва, интригата се оказва много по-лична, отколкото на пръв поглед изглежда…

Редактор: Райна Аврамова