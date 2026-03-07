Симона, която зрителите на NOVA гледат всеки понеделник в „Като две капки вода“ – „Сезона – Слънце“, притежава голям талант, глас и потенциал според водещата Марина Цекова. Младата изпълнителка разказва в студиото на „Събуди се“ за пътя си до голямата сцена, за оцеляването в света на звездите, за емоциите и предизвикателствата в шоуто за имитации.

Тя разказва, че не е лесно да съчетава многобройните си клубни ангажименти с подготовката за „Капките“, но е постижимо. Признава, че цял живот е мечтала да е в ролята на активна, работеща певица и не може да се оплаче. Според нея има много хора, които искат да се занимават с тази професия и не е лесно да оцеляваш сред конкуренцията. Симона споделя, че от майка си знае, че преди да проговори е пропяла. Нейните родители не спират да я подкрепят и да я надъхват по пътя й към реализирането на тази мечта. Симона е родом от Севлиево и преди да получи шанса си за пробив в музикалния бизнес, участва в множество конкурси. Но заради социалните мрежи, днес всеки може да бъде забелязан. Естествено, имало е трудни моменти в живота й, но според нея не трябва да се предаваш, а да продължиш да се бориш.

Защо се насочва към поп фолка като жанр?

„Смятам, че хората подхождат с предубеждение и трябва този въпрос вече да изчезне. Поп фолкът е труден за изпълнение жанр и за мен това е правилното място. Щастлива съм, че попаднах в поп фолка. Усещала съм предубежденията на хората и това е проблем. Надявам се постепенно всички да променят мнението си“, каза Симона.

Изпълнителят Галин, става неин продуцент, след като попада на нейни кавъри в YouTube. Срещат се, харесват се и химията се е получила. Галин сбъдва и още една мечта на младото момиче като става кавалер на бала й. За Симона това е най-запомнящият се бал, който е можела да има. Присъствието му е вълнуващо не само за нея, но за всички на събитието.

За предложението и участието й в „Като две капки вода“

„След като ми се предостави тази възможност, бях сигурна, че трябва да участвам. Този шанс не се дава на всеки и аз имах огромното щастие да го получа. Леко ме обзе паника, защото не съм участвала в подобни формати. Малко по-свита съм в реалния живот. Към днешна дата свикнах и ми е много приятно. Всеки ден научавам много нови неща. Най-труден ми е шоковият момент, в който разбирам какво ме очаква следващата седмица. Очаква ме първият мъжки образ и се надявам да се получи и да успея да изкарам мъжката стойка и мъжкия тембър“, разказва Симона.

„Най-трудно ми е и най-много работя по актьорската част. Пеенето е нещо, което съм правила от много време и реално ми е по-близко. Актьорството е нещо различно, но се уча“, допълва певицата.

„Имам много мечти и работя здраво, за да ги сбъдвам една по една. Надявам се от сега нататък да ми се случват хубави неща“, споделя какво очаква след участието си в шоуто за имитации Симона.

