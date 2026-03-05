Борис Христов признава, че остава изненадан, когато получава обаждане от продуцента Маги Халваджиян с покана да се включи в новия сезон на „Като две капки вода“. Изпълнителят разказа в "На кафе", че двамата са се запознали през лятото на Българското Ченоморие, където Борис е забавлявал хората.

Кариерата на Борис е пряко свързана с това да изпълнява кавъри и песни на други изпълнители, но никога не ги е имитирал. Баща му е изключително критичен към изкуството, заради уважението към хората, които се занимават с него. Борис спореля с него за полученото предложение, а притеснението на родителя се оказва по-голямо от това на сина. Преди да вземе решение дали да участва е „Като две капки вода“, Борис записва видеоклипове с имитации и получава одобрението от баща си.

Дни преди настъпването на Нова година певецът получава обаждане от продуцента на предаването, но не успява веднага да му се зарадва. След като осмисля какво му предстои той е категоричен, че празникът за него не е спирал.

Как избира образа, в който да влезе, за първото си излизане на сцената?

„Трябваше да избера силен образ, който аудиторията познава. Допитах се отново до Маги, който се държи с всеки един от нас като с близки приятели. Целият екип на шоуто се грижи за нас. Посъветва ме да избера нещо, в което съм сигурен и обичам. Колебаех се между много изпълнители, но Теди Суимс е единственият, когото следвам и на когото искам да приличам. Приликата, която гримьорите постигнаха, е феноменална. Това много ми помогна да се превъплътя в образа“, споделя Борис.

„Още преди началото на шоуто у мен имаше страх от женските образи. Случи се такъв да му се падне още за втори лайв. Това е голямо предизвикателство и се радвах, че успях да сваля 12 кг. от лятото насам. Ясно е, че аз никога няма да бъда Шер или да пея като нея. Адам Ламбърт прави феноменална имитация на Шер, но както каза Влади Михайлов, който отговаря за актьорското майсторство: „Излизаш и правиш всичко, което прави тя. Няма начин да не се получи.“ За мен беше удоволствие. Едва ли ще ми се размине още един женски образ и се надявам да се справя“, разказва изпълнителят за трудностите и притесненията си.

Борис е завършил Военно музикалното училище в "Младост" в София. След това се обучава в Консерваторията и започва работа като музикант по круизни кораби.

Певецът разкрива, че миналата година е успял да напише много собствени песни и в момента селектира, за да може с тях да представи най-добре себе си. Тъй като е свирил в много жанрове, авторската му музика е подвластна на опита. Има една силно емоционална песен, която е вдъхновена негов сън, който се повтаря периодично. Това, което е разбрал, че човек спира да сънува сън, когато е разбрал неговия смисъл.

Повече за интересните му преживявания по круизите, на които прекарва 18 години, за срещата със съпругата му и любовта, продължаваща повече от 16 години, гледайте във видеото.

Редактор: Райна Аврамова