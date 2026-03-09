В рубриката си „Извън образ“ Елизабет Методиева среща зрителите с едно момче, което изненада цяла България с превъплъщенията си в "Като две капки вода" - талантливият Виктор Тодоров.

„Благодаря за предоставената възможност за участие в предаването и за подкрепата на съпругата ми, която ме записа за шоуто. Когато ми се обадиха, за да ме поканят, първо ме попитаха: „Как си?“ Отговорих, че съм добре. Имам прекрасно семейство и се чувствам перфектно. Попитаха ме: „Искаш ли да участваш в „Капките“? Имах нужда да помисля върху отговора си. Все пак не е лесно да си на тази сцена. Но знаех, че мога да се справя с трудностите. Борил съм се с много трудности в живота си“, разказва Виктор.

Виктор Тодоров: Вече съм победител, защото съм на сцената на „Като две капки вода“

Има ли нещо, което го е притеснявало, преди да приеме да се качи на сцената на „Като две капки вода“?

„Най-много ме притесняваше, че в предаването влизат много известни личности. Хора, преминали през различни сцени и са достигнали до върха с много години труд. Притеснявах се за това как трябва да се държа с тях. Разбира се, с огромно уважение и как трябва да се справям с всеки един образ. Дали мога да бъда наравно с тях?“

Още от първия лайв на шоуто обаче Виктор показа, че може да бъде наравно с всички останали участници в предаването, след като спечели безапелационно сърцата на публиката и на журито с блестящото изпълнение на песента Purple Rain.

Симона от „Като две капки вода“ или как се оцелява в света на звездите

„Нещото, което ме надъха да изляза на сцената и да сваля притеснението от себе си, беше това, което каза Рафи. Думите му бяха: „Хора, просто, когато се качите горе, оставяте собствената си личност и излизате като артиста, който представяте. Prince е много сериозен и изражението му е такова. Аз съм по-усмихнат човек. Упражнявах се много, за да успея да го имитирам добре. Опитах се да оставя настрана забавния Виктор и мисля, че се справих. Искам да благодаря на Рафи за подкрепата и това, което каза. Две малки думи, но много силни преди да излезеш на сцената на „Капките“, допълва изпълнителят.

Между провокацията и таланта - Иво Димчев

За прошката към родителите

Виктор вярва, че прошката винаги трябва да присъства в сърцата и душите на хората. „Човек прави грешки. Независимо колко големи или малки са те. Аз съм простил и ако имат нужда от помощ – финансова или нужда от лечение, ще бъда насреща. Но на този етап от моя живот, не искам да са близо до мен. Мисля, че майка е титла, която трябва да заслужиш. А не само, защото те е родила. Аз съм имал много майки и бащи до себе си. И го казвам, защото са имали много силна емоция към мен“, спомня си певецът.

Той отправи и един съвет към децата на България - да слушат своите родители и да се вслушват в техните заръки. Важно е да вървят по правилния път.

Ако можеше да превърне сцената в магическо място, с каквито си поиска ефекти, какво би създал Виктор? И кой образ не би искал да му се падне от Бутона на късмета? - гледайте във видеото.

