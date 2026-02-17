Сезона-Слънце на „Като две капки вода“ започна в понеделник вечер с невероятно шоу, изненадващи участници, впечатляващи трансформации и силни емоции. Победител стана изненадата на сезона талантливият Виктор Тодоров, който влезе в обувките на рок легендата Prince. Неговото емоционално изпълнение на песента „Purple Rain“ събра най-много точки от публика, жури и ментори. С победителя от първи лайв на „Като две капки вода“ разговаря репортерът на NOVA Десислава Жаблянова специално за „На кафе“. Виктор отново изказва своите дълбоки благодарности към екипа на шоуто за възможността да е на тази огромна сцена.

„Prince ми даде една свобода да покажа собствената си емоция. Почувствах го като себе си в момента, в който стъпих на сцената. Доста бях притеснен, но с подкрепата на екипа и всички останали артисти, получих увереност и смелост да стъпя на сцената. Най-трудно ми беше да покажа неговите маниери и репетирах доста върху тях. Но когато влязох в емоцията на песента на Prince, стана по-лесно. Той е артист с много емоция във всяко негово движение“, разкрива притесненията си от първото си представяне в шоуто и трудностите, с които се е сблъскал Виктор.

Ослепителен старт на Сезона-Слънце на “Като две капки вода”

Победителят разкрива, че би искал да се докосне да различни музикални стилове – от българската музика до световните хитове.

„Джеймс Браун е артистът, който силно ме вдъхновява. Той има донякъде моето преживяване от детството и е човек, който ме е докоснал и помогнал да продължавам да пея. Готов съм за победа, но аз съм победител, защото аз вече съм на сцената на „Като две капки вода“, категоричен е артистът.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Редактор: Райна Аврамова