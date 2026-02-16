“Като две капки вода” постави ослепително начало със Сезона-Слънце тази вечер по NOVA. Завръщането на шоуто с четиринадесетия си сезон зарадва зрителите с блестящ спектакъл, невероятни имитации, емоционални истории и безброй изненади. Под светлините на прожекторите се разкри и мистерията коя е Кралицата. В нейната роля влезе AZIS, който зае четвъртото място в журито и застана редом до утвърдените си колеги - Хилда Казасян, Веселин Маринов и Димитър Ковачев-Фънки.

Водещите на шоуто Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро посрещнаха новия ментор Михаела Маринова и новите девет звезди участници с първите им превъплъщения. Тази пролет срещу Бутона на късмета ще се изправят певицата и тв водеща Алекс Раева, ексцентричният изпълнител Иво Димчев, поп-фолк звездата Емилия, талантливият Борис Христов, актрисата Весела Бабинова, певицата Пламена, едно от новите имена в попфолка Симона, актьорът Даниел Пеев - Дънди и един от победителите в “Пееш или лъжеш” - Виктор Тодоров.

Снимки: NOVA / Красена Ангелова

Първата победа в “Като две капки вода” отиде при талантливия Виктор Тодоров. След оценките на участниците, журито, менторите и гласуването на зрителите в мобилното приложение NOVA PLAY, той спечели с образа на Принс и емоционалното изпълнение на песента “Purple Rain”. “Това е едно от най-искрените имитации, откакто е започнало шоуто. Съвършено изпълнение!”, развълнувана бе Хилда Казасян.

Коя е Кралицата в „Сезона – Слънце“ на „Като две капки вода“ ще стане ясно на 16 февруари от 20.00 ч. по NOVA

След пищното началото на хитовото предаване Алекс Раева вдигна публиката на крака с образа на Тина Търнър и “Proud Mary”. Веднага след нея Иво Димчев впечатли с превъплъщението си на легендарния Том Джоунс. Емилия бе аплодирана за изпълнението на “I Will Always Love You” на Уитни Хюстън. Борис Христов избра за първото си представяне на сцената магнетичния глас на Теди Суимс. Весела Бабинова нажежи обстановката с бурните танци на Шакира, а Пламена се превърна в Селин Дион и подари на зрителите една от най-обичаните балади “Power of Love”. Симона слезе за първи път от асансьора като поп звездата Бритни Спиърс. След нея на сцената се качи Даниел Пеев - Дънди, който се превърна в рок легендата Робърт Плант – вокал на една от най-емблематичните групи на всички времена Led Zeppelin. Вечерта завърши с изпълнението на “Purple Rain” от Виктор, който влезе в ролята на емблематичния Принс.

Новите участници се изправиха за първи път пред Бутона на късмета и изтеглиха първите си образи. В следващия понеделник ще видим Весела Бабинова като Анелия, Симона ще изпълни песен на Барбара Прави, Емилия ще имитира вокалиста на гръндж групата Нирвана – Кърт Кобейн, Пламена ще се превъплъти в оперната прима Монсерат Кабайе, Борис ще сложи един от емблематичните костюми на Шер, Алекс Раева ще влезе в света на Филип Киркоров, Иво Димчев ще пее като Едит Пиаф, Дънди ще има трудно предизвикателство с бразилската група Carrapicho, а победителят Виктор ще се превърне в американския рапър MC Hammer. Как ще се справят те и кой ще грабне победата във втората вечер на шоуто? – разберете следващия понеделник от 20:00 ч. по NOVA.

Победителят на „Като две капки вода“ е ясен и това ще е публиката! Финалът на „Като две капки вода“ ще се проведе на 18 май в зала Арена 8888 София. Ако искате да преживеете зрелището на живо, билетите вече се продават на Eventim.bg, Grabo.bg и Ticket.bg

Михаела Маринова е новият вокален педагог в „Като две капки вода“ – Сезона-Слънце

Летящ старт на 14 сезон на „Като две капки вода“ дава любимата певица Алекс Раева, която влиза в „Като две капки вода“, за да ги спечели. Тя избира да влезе в обувките на кралицата на рокедрола – експлозивната и пълна с енергия Tina Turner. Тя е едно от най-популярните имена в шоубизнеса, а кариерата й продължава над половин век. Известна е с енергичното си сценично присъствие, мощни вокали и десетки награди Грами. Алекс изпълнява парчето, вдъхновило над 100 кавъра – „Proud Mary“. Парчето се превръща в сензация в изпълнение на „Creedence Clearwater Revival“ и тъй като Тина Търнър признава, че обожава оригинала, решава да направи своя собствена интерпретация. Затова и я променят. Песента започва „приятно и леко“, но завършва „приятно и… грубо“, и се превръща в нейна емблема.

„Талантът ти е неоспорим и умееш да звукоизвличаш тези фрази. Нямам забележки, но можеше да звучиш по-мръсно. Като цяло беше жестоко“, заяви Азис. „Не очаквах, че можеш да имитираш толкова добре“, допълни Хилда Казасян. „Адски ми хареса, че излязохте с нейната походка и показахте нейната агресия“, е мнението на Фънки. „Харесвам много гласа ти и тази песен е избрана от теб, но сега остава да запазиш таланта си и да продължиш да имитираш нататък“, заяви Веселин Маринов.

„Като две капки вода” идва със Сезона-Слънце

След Алекс в шоуто за имитации влиза провокативният визуален артист, певец, режисьор, хореограф, автор на текстове и шоумен Иво Димчев. Изпълнителят няма да се затрудни да се преобрази в легендата Сър Том Джоунс, за да зареди зрителите с много настроение с един от най-големите хитове на певеца „Delilah”. Това е любима песен на родителите му и е техния избор за първата му поява в „Като две капки вода“. Уелският изпълнител Джоунс е смятан за един от най-великите певци на всички времена, с мощен глас, продал над 100 милиона плочи и получил множество награди, включително ценното рицарско звание, присъдено му от кралица Елизабет II през 2006 г. Парчето „Delilah“ е от далечната 1968 година и се е превърнало в негова запазена марка.

Коя е Кралицата в „Като две капки вода“?: Броени минути преди старта на Сезона-Слънце по NOVA

„В движенията го докарвам, но се чувствам като пиян овчар“, сподели след изпълнението си Иво Димчев.

„Не мога да откъсна очи от теб, заради огромния ти талант и заради това, което ни показа. Ние бяхме публиката на Том Джоунс, а не на теб“, емоционално сподели Хилда Казасян. „За миг не чух Иво Димчев, а през цялото време чувах Том Джоунс. Трябва да благодариш за този талант и за токсичната си мъжественост. Поклон за гримьорите“, коментира Азис. „Сезонът започва феноменално бляскаво. Шапка свалям на вокалното изпълнение. Поздравления за страхотното начало“, заяви Фънки. „Много рядко съм виждал някой да хване публиката така бързо. Участието ви ще внесе цвят и престиж в предаването“, категоричен е Веселин Маринов.

Очарователната попфолк звезда Емилия вдигна градусите с хита „I Will Always Love You“ на певицата, чиито емблематичен глас остави отпечатък върху музикалната индустрия – музикалната икона Уитни Хюстън. Книгата с рекордите на Гинес я обявява за „Най-награждаваната изпълнителка на всички времена“ заради невероятната цифра от 411 награди, които Уитни получава, включително 6 „Грами“, 2 „Еми“, 23 Американски музикални награди и 16 награди на списание Billboard. Песента, с която Емилия избра да заинтригува журито и публиката – „I Will Always Love You“, е написана от кънтри легендата Доли Партън през 1973 г., но става част от култовата филмова лента „Бодигард“. Превръща се в една от най-любимите любовни балади създавани някога.

Коя е Кралицата в „Сезона – Слънце“ на „Като две капки вода“ ще стане ясно на 16 февруари от 20.00 ч. по NOVA

„Уитни Хюстън е голяма певица и се надявам поне на 1% да съм се доближила до нейното пеене“, каза самата Емилия.

„Видях друга Емилия, а не тихата, а имаше една нахаканост. Обожавам пеенето ти особено вибратото ти, което е по-добро от моето. Беше брилянтна“, заяви Азис. „За мен ти имаш един от най-хубавите женски гласове. Това, което направи беше безупречно“, допълни Веселин Маринов.

Коя е Кралицата в „Като две капки вода“?: Броени минути преди старта на Сезона-Слънце по NOVA

Образът на Джейтън Колин Динсдейл, известен под артистичния псевдоним Teddy Swims, пасна като ръкавица на опитните ръце на Борис Христов. Той влиза в „Капките“ без нито един урок по пеене, но със семейството зад гърба си. Рап изпълнителят Teddy Swims и песента „The Door“ се оказат сериозно предизвикателство за Борис, но с помощта на феноменалните гримьори на шоуто, артистът влиза в образа с десетки татуировки. Американският певец и автор на песни стана популярен като соул гласът, който разби класациите с песента „Lose Control“. Swims е татуираният бивш фронтмен на пост-хардкор група, който сега пее ретро соул и с лекота намества гласа си в мелодични инструментали и жанрове – блус, соул, рок, поп, R&B и кънтри.

„Не знаех кои са участниците, но мисля, че ти си една огромна изненада за сезона. Едно към едно си с тембъра и си хванал всеки мъничък елемент, като си му дал и душа“, коментира Хилда Казасян. „Много се радвам, че сериозно си подходил към образа. Предаде настроението и излъчването на този пич“, заяви Фънки. „Борис пя страхотно и много малко изпълнители са успявали да ме убедят още в началото на имитацията“, обобщи Веселин Маринов.

Младата и изключително талантлива Весела Бабинова прави дебюта си в „Като две капки вода“, на се справи блестящо със задачата да се превъплъти в латино дивата Shakira. Актрисата изпя и изтанцува хитовото й парче „La Tortura“. Колумбийската изпълнителка създава песента с послание, което засяга любовта, омразата, изневярата и съмнения в една двойката и сякаш говори за живота и раздялата й с футболиста Жерар Пике. Песента разказва за мълчанието между двама влюбени, преди да настъпи раздялата. Единият непрекъсната предава другия, който е уморен от лъжите. В превод името на танцуващата бели данс Shakira означава „изваяна жена“, но ще успее ли Весела да пресъздаде невероятните й движения?

„Доволна съм като цяло, но много се вълнувам и щастлива, че съм тук“, каза Весела Бабинова след изпълнението си.

„Любопитно ми е дали лесно се играе роля на изпълнителка. Правил съм Шакира и е много трудно, защото тя не спира за секунда, а междувременно трябва и да пееш. Справи се страхотно“, категоричен е Азис. „Една от най-любимите ми актриси си и трябва да се отпуснеш. Направи вкусен образа“, допълни Хилда Казасян.

След Весела Бабинова сцената озари ослепителната Пламена, която се преобрази в иконата на любовните балади Celine Dion и изпя хитовата балада „Power of Love“. Канадската изпълнителка има толкова много хитове през годините, изпети на френски и английски език, включително и парчето известно като олицетворение на вечната тема за любовта и силата, която тя носи. Първоначално песента е изпята от Дженифър Ръш през 1984 г. и бързо става голям хит, но през 1993 г. канадката записва своя версия, която става една от най-популярните й се превръща в №1 в САЩ. Селин Дион е сред най-продаваните изпълнителки за последния четвърт век, а филмът посветен на кариерата и живота й е със същото заглавие „Celine Dion: Power of Love“.

„Това, което много ми хареса и съм дълбоко впечатлен е лекотата, която демонстрира и е присъща за Селин Дион“, е коментара на Димитър Ковачев – Фънки. „Вие сте пример, за човек, който може и трябва да се изправи и да покаже своя невероятен талант. Благодаря ви, че сте тук“, допълни Веселин Маринов. „Брилянтно пеене, но се отпусни, за да можеш да влезеш в образа“, е съветът на Хилда Казасян.

Талантливата и безобразно млада Симона бе неузнаваема в образа на американската поп певица Britney Spears. Любимата американска тийнейджърка е сред най-продаваните изпълнителки на всички времена с над 100 милиона продадени албуми и бе емблема на 90-те години, често определяна като „принцесата на поп музиката. Симона изпълни парчето „You Drive Me Crazy“, което е от първият дебютен албум от 1999 година на Бритни и е част от саудтрака към едноимения филм „Drive Me Crazy“. От нейния дебютен албум „Baby One More Time“ до момента са продадени над 32 млн. копия по цял свят, което го прави най-продаваният дебютен албум на всички времена, а песента заема първите места в класациите.

„Ти си малко съкровище, което младите хора обожават. Мисля, че тази песен ти е ниска, но се чувстваше много добре във височините“, изказа мнението си Азис. „Огромно предизвикателство е да излезеш от стила си и да изпееш тази песен“, сподели Хилда Казасян. „В началото имаше малко колебание, но имаш присъствие на сцената и хората ти вярват“, допълни Веселин Маринов. „Ще те гледам с особен поглед, защото си зодия Овен. Показа присъствието и настроените, което има Бритни Спиърс. Браво!“ обобщи коментарите Фънки.

Актьорът Даниел Пеев – Дънди реши да се хвърли в дълбокото и да се превъплъти във Робърт Плант фронтмена на легендарната британска рок група „Led Zeppelin“. Групата е една от най-успешните, иновативни и влиятелни в историята на музиката, като поставя основите на хардрока и хевиметъла. „Led Zeppelin“ е една от най-продаваните музикални групи в историята на музиката, а списание „Ролинг Стоун“ ги описва като „най-тежката група на всички времена“. Дънди изпълнява парчето „Whole Lotta Love“, което е начална песен от втория албум на от далечната 1969 г. и е първи голям хит на групата, отличен със „златен сертификат“ от Асоциацията на звукозаписната индустрия в Америка. През 2009 г. е обявена за третата най-велика хардрок песен на всички времена от VH1, a през 2014 г. слушателите на „BBC“ избират „Whole Lotta Love“ за най-великия китарен риф за всички времена.

„Изключителна чест ти прави, че хвана такъв голям залък и го преглътна толкова леко. Изпя песента невероятно. Ако правиш група, аз ще съм басиста“, каза Фънки. „Не ми е минавало през акъла, че можеш да пееш така. Направи нещо изключително. Владееше всичко около себе си с лекота. Скри ми шапката“, сподели възхищението си Хилда Казасян. „Отвя ме с тази песен. Познаваме се отдавна и не съм очаквал, че можеш да пееш така“, бе учуден Веселин Маринов.

Виктор Тодоров се преобрази в американския актьор, музикант, композитор и певец – Prince. Колкото и невероятно да звучи истинското му име е наистина Принс, тъй като баща му го е кръстил на своята джаз банда, желаейки синът му да постигне успеха и славата, които той не успява. Виктор изпълнява легендарната песен „Purple Rain“, с която музикантът оглавява едновременно класациите за филм, сингъл и албум през 1984 г. Prince е невероятен инструменталист, който е можел да свири на неизвестен брой инструменти. В надписите на първият му албум пише, че е свирил на цели 27, а в първите си пет албума сам свири на почти всички.

„Благодаря ви, че ми дадохте тази възможност. Чувствам се страхотно и благословен, че съм тук с тези прекрасни звезди“, сподели емоциите си Виктор.

„Това е една от най-искрените и емоционални имитации откакто са започнали „Капките“. Толкова искреност и емоция, правят изпълнението ти съвършено“, бе категорична Хилда Казасян. „Не бях виждал по-добра имитация на Принс – визуално и вокално. Ти си чудовищен гений и аз обичам гласа ти и всичко, което си ти“, каза Азис. „Страшно представяне и страхотно начало. Беше невероятен и ми се искаше да продължиш да влезеш с крясъка на Принс, както продължава песента след солото“, коментира Фънки. „Този формат ще ти даде голяма възможност цяла България да види таланта ти“, обобщава мненията Веселин Маринов.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Редактор: Райна Аврамова