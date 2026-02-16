-
Най-пищният, най-бляскавият сезон на любимото шоу за имитации стартира точно в 20.00 ч. по NOVA
Пренасяме се на кралската сцена. Там са Кралете на хумора – Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро.
„Кралицата е божествена. Короната ѝ ще заблести точно в 20.03 ч. и съм сигурен, че ще се справи страхотно в компанията на Хилда, Веско и Фънки“, споделя Димитър Рачков.
„Кастът е страхотен! Имаме много големи звезди и такива, които тепърва ще изгреят на нашата сцена. За мен е най-важно да се забавляват на всеки образ, който ще се падне от Бутона на късмета. И с усмивка да приемат предизвикателствата“, допълва Геро.
„Към екипа ни се присъединява страхотната Михаела Маринова като вокален педагог, защото няма как да участва за трети път в „Капките“. Затова Етиен Леви реши да ѝ преотстъпи своето място. Подготвили сме един невероятен старт“, обявиха водещите на „Като две капки вода“.
Редактор: Боряна Димитрова
