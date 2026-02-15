„Миналата година си казахме същото – че вече има много малко предавания, които да ни усмихват. Гледайки какво се случва у нас в последно време, какво се случва в света през последните години и някак трябва да има нещо, което да усмихва хората. Нещо, което да носи самоирония. Някакъв вид сарказъм. Дори да е подигравка, но с усмивка. Онзи ден четохме сценария на шоуто и в него има много смешки, които са една идея отвъд това, което е приемливо. Но са готини. И ние се хващаме, че всяка година премахваме неща, които не са политкоректни спрямо ситуацията в момента. Казвам им: „Момчета, трябва да бъдем политкоректни и възпитани, но не бива да убиваме шоуто. Това шоу за това се гледа“, разказва продуцентът Кирил Киров-Кико.

Коя е Кралицата в „Сезона – Слънце“ на „Като две капки вода“ ще стане ясно на 16 февруари от 20.00 ч. по NOVA.

„Този сезон имаме много силен каст. Аз казах една от участничките – Гала. Толкова години я канихме при положение, че не може да пее, се нави. Вторият участник също е страхотно попадение – Ники Дойнов, Ани Салич и теб да те обявим ли? Ти ще правиш 8 образа на Адел“, пошегува се Рачков.

„14 години е много трудно непрекъснато да надграждаш. Хората видяха какво направихме миналата година. Стигнахме до това 40 хиляди души да пеят заедно с участниците на живо на националния стадион. Това е едно от най-ценните качества на нас като екип – че успяваме да надграждаме по всякакъв начин всяка следваща година. И тази година ще имаме много интересни участници. Някои от тях – много големи звезди. Някои от тях, които ще станат много големи звезди. Владо Зомбори, който спечели преди две години, той също не беше толкова силно популярен, колкото стана след това. Тази година обаче имаме една много сериозна промяна. След 13 години, в които великият професор Етиен Леви беше вокален педагог, тази година ще имаме нов. Етиен иска да даде път на младите. Новият член на екипа ни е един от най-добрите вокални педагози в България и това е – Михаела Маринова. Тя има собствена школа, в която преподава точно това и влиза в обувките на Етиен. Имаме специален жест към него като легенда в предаването и утре хората ще видят какъв е той“, сподели Кирил Киров-Кико и и допълни, че утре точно в 20.03 ч. хората ще научат коя е Кралицата в новия сезон на „Капките“.

„Не е важна локацията при надграждането на финала на едно такова предаване. Няма значение дали финалът ще бъде на Копа Кабана или „Уембли“, въпросът е какво ще съдържа то. Утре ще станат ясни много новини – коя е кралицата, кои са участниците, къде ще бъде финала на шоуто“, пояснява Кирил Киров-Кико.

Сезона-Слънце на “Като две капки вода” изгрява в ефира на NOVA в понеделник вечер

Пред Лора Крумова Рачков, от своя страна, обяви, че вече е сгоден за любимата си, защото е намерил подходящия човек в живота си. „Случи се на Бъдни вечер, най-семейният празник. Направих го пред семейството си.“

Герасим Георгиев-Геро пожела на новите 9 участници да се забавляват, да се отпуснат и да има фън.

„При нас няма конкуренция, няма лоши погледи, няма изгонени, наказани“, допълни Рачков.

„Тази година ще влезем по-дълбоко в историите на участниците в началото. Има много интересни лични истории на хората този сезон. Подготвили сме специални визитки за целта. „Капките“ освен забавно шоу, често те хваща и за гърлото. Това го прави толкова лично“, поясни Кирил Киров-Кико.

