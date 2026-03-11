Неделният киноследобед ще стартира с романтичната лента „Противоположностите се привличат“, която разказва историята на Софи. Започнала работа в малка компания, тя успява да си осигури работа в известната фирма за посредничество и здравеопазване в Долен Манхатън. Винаги готова за предизвикателство, Софи се впуска с главата напред в ролята си на асоцииран медиатор. Скоро обаче се оказва в противоречие с главния лайф коуч на компанията, Джейсън Шарп, който е син на президента на фирмата. Със своя чар Джейсън успява да си проправя път в сърцата на хората. Сега двамата са принудени да работят заедно. Ще успеят ли да запазят репутацията на фирмата? Или дуото ще се провали с гръм и трясък?

Не пропускайте роматничната лента от 12.30 ч. в неделя по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова