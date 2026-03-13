Какво е да гледаш „Капките“ като зрител, а не като участник, как се развива любовта помежду им, подготвят ли се сватба и с какви други изненади ще зарадват почитателите си?

„Започнали сме приготовленията за сватбата. Имам си мечтан годеник, с всичко се съгласява. Каквото кажа и това е!“, споделя Александра Лашкова.

Даниел Върбанов, от своя страна, кани почитателите си да го гледат в Народния театър в представлението „Театър“ и в „Цветът на дълбоките води“.

„А пък мен може да гледате в италианско-българската продукция „България, amore mio””, допълва Лашкова, която готви още приятни изненади за почитателите си тази година.

Двойката признава, че разговорите за театър и кино са голяма част от тяхното ежедневие. „С това се занимаваме и това е нашата страст! В това горим!“

Кой на кого ще вземе фамилията след сватбата, гледайте във видеото.

