След неубедително представяне по време на вечерна резервация тази седмица Бояна напусна най-горещото кулинарно риалити. Пред камерите на „На кафе“ тя споделя, че не съжалява, че е отпаднала, нито го чувства като несправедливост спрямо себе си. Радва се, че е била част от формата. И че успява да изживее емоции, които само в Hell’s Kitchen могат да се изживеят. „Препоръчвам на хората, които се чудят как не може да се изпържи едно яйце – да отидат да проверят от първо лице!“

Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell’s Kitchen

„Първият ден, когато отидох на снимки, видях само мъже. Казах си, че ако трябва да се боря с тях, ще бъде много тежко. Но въпреки всичко успях да ги преборя и влязох при червените. Името ми Бояна, означава бойна, но в същото време съм дипломатичен боец. Имам своя система за справяне със стреса в кухнята. От доста време работя като готвач и съм намерила начин, по който да се справям със стреса.“

Бояна признава, че за нея най-трудно е било изобщо да вземе решението да се запише за Hell’s Kitchen. „Това беше най-голямата крачка, най-големият скок, който трябваше да направя. Вече веднъж вътре, като си се хванал на хорото, играеш го. Това е! Цял живот се боря с недостиг на слуха си. Винаги ми се е налагало да се справям с това, за да мога да се разбирам с хората. Когато влязох в предаването, вече имах този тренинг. Беше нещо естествено, но предполагам, че за останалите участници е било нещо ново. Те бяха по-спокойни, гледаха да не се карат и крещят. Дори и Маргарита започна да смекчава тона.“

Футболни емоции връхлитат звездните кулинари в Кухнята на Ада

Бояна разказва, че е родена в малък град. В дома ѝ майка и и баба ѝ постоянно готвели. Полуфабрикати не са съществували като опция. Гледали си сами зеленчуците, плодовете и животните. От малка се научава да си готви сама. Премества се да живее в София и започва да работи като фризьор, но нещата не са се получавали добре. Приятелка я съветва да отиде на медиум, който я насочва към готвенето. „Каза ми, че имам заложби в кулинарията и трябва да се занимавам точно с това. Това ме и запали в професията. И вече 12 години аз се занимавам точно с това. Чувствам го не просто като работа, а като хоби. Обичам да го правя и на работа, и вкъщи.“

Най-трудното ядене, което Бояна приготвя в Hell’s Kitchen, са мекиците. „Видяхте, че аз съм Пикасото на мекиците. Много ми се иска жена да спечели този сезон на Hell’s Kitchen. Не само от женска солидарност, и поради факта, че последните сезони жена не е печелила формата, ни искам да се види, че и жените са достатъчно конкурентни. Че са добри, че могат да спечелят и да стигнат до някъде. Аз подкрепям Спирова, но съм и за Стефан, който е страхотен човек. Стискам палци и на него.“

Какво мечтае да направи Бояна в професионален план, гледайте във видеото.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Боряна Димитрова