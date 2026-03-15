Този път това не е само церемония, а събитие, което се провежда на фона на процеси в Америка, които оказват влияние на целия свят. Напрежението около имиграционната гвардия на Тръмп, войните, които води на много военни фронтове и външната му политика, както и грандиозния скандал около досиетата „Епстийн“, които обхващат върховете на американската политика, икономика и шоубизнес, са темите, които съпътстват „Оскарите“.

На фокус е Мариян Станков – Мон Дьо, който и тази година е водещ на специалното студио на NOVA „Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“

„Започваме веднага след The Floor. Реално, тази вечер ще говорим за кино в малка част. Но „Оскарите“ никога не са били просто кино награди. Те са отражение на действителността, в която живеем. Защото и един от филмите тази вечер „Битка след битка“ е от големите фаворити за спечелване на голямата награда, отразява именно тази част от тази имиграционна вълна в САЩ. И да, ние с продуцента на „На фокус с Лора Крумова“ Симеон Белев, решихме, че тази нощ предаването трябва да се впусне в сянката на Холивуд. Затова и слоганът тази вечер е „Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“. Защото зад камерите, зад фасадата и зад прожекторите съществува светът, в който живеем. Войната в Иран, войната в Украйна, конфликтите в Близкия и Средния Изток. И в самите САЩ. Европа, която се намира между този сандвич. Ракетите, които хвърчат от Иран към Турция. Към натовска държава – всичко това прави тази вечер в студиото много по-различно. Този сезон на наградите актьорите използваха за своите политически послания. И да, Америка много обича моята любима дума – баланс. Тази нощ „Оскарите“ ще бъдат точно това. Онези, които обичат Тръмп и онези, които го ненавиждат. Но категорично тази нощ на „Оскарите“ ще има политически послания“, разказва Мон Дьо.

Мон Дьо споделя, че харесва както филма „Битка след битка“, така и „Хамнет“. „В една такава много рошава година „Хамнет“, който разказва историята на Шекспир е един остров на спокойствието. Един филм, който разказва тихо, бавно, без да има голяма шумотевица около него. И смятам, че също заслужава да вземе голяма награда. Да не говорим за Джеси Бъкли, която изпълнява главната роля. Тази нощ смятам, че ще вземе „Оскар“. Това е единствената предвидима категория за мен. Играта ѝ е феноменална, а това е един филм, от който имаме нужда в момента.

Как ще се отразят досиетата „Епстийн“ на церемонията по връчването на наградите „Оскар“. Те уловиха всички нива не само на американския шоубизнес, политика икономика. От Бил Гейтс през най-богатите мъже в Америка до бившия президент и полъха към Тръмп. Това как би се отразило на събитието?

След досиетата „Епстийн“ червеният килим не е просто празник на тоалетите и най-голямото модно ревю на планетата. Там, зад всеки един актьор, който е попаднал в този списък или се твърди, че е в него, ще върви сянката на Епстийн. Така че тази нощ в Лос Анджелис има един призрак, който ще преследва. Защото досиетата „Епстийн“ ни показаха нещо, което досега гледахме само във филмите. Че политиката, шоубизнесът и високите икономически кръгове са си подали отдавна ръка. Съжителстват си много добре и зад фасадата се случват отвратителни неща. „Епстийн“ е големият скандал, който разтърси не само Холивуд, а целият американски свят. Във Великобритания подават оставки, арестуваха принц Андрю, но да не забравяме, че Холивуд претърпя своята много голяма криза с Харви Уайнстийн. Там обаче се оказа, че един толкова влиятелен продуцент е натискал актриси, за да получават роли. А в същото време Уайнстийн разкри лицемерното лице на Холивуд.

Стаси Айви отново ще бъде на червения килим, но ние ще имаме българско участие тази нощ – това е оперната дива Соня Йончва. За първи път ще покажем в нашето студио как се подготвя една звезда. Тя ще ни допусне в нейната стая в хотела. Нашият екип ще бъде там по време на целия процес. Тя е гост на самата церемония почти всяка година заради една от най-известните марки, на която е рекламно лице. Тя няма да получава „Оскар“, но самият факт, че ще имаме такова голямо присъствие е страхотно. След 13 години отсъствие от ефира тази нощ при нас се завръща Нели Сано. Тя ще бъде дясната ми ръка, а лявата ще бъде – Евгени Генчев. Тримата ще бъдем лицето на студиото. Тази година триъгълникът е свързващото звено и част от опаковката на нашето студио. Така че ние ще бъдем част от основния триъгълник. Но е важно да кажем: днес САЩ сменят времето. Церемонията е изместена с час назад. Това означава, че между 1.00 ч. и 4.00 ч. ще се случи церемонията. Гостите в студиото са много интересни: Александър Сано, Асен Блатечки, Иво Димчев, Жени Калканджиева, Кристин Илиева, продуцента на звездите в България Кирил Кирилов. Ще гостува още Башар Рахал, кино критици и още много интересни хора.“

