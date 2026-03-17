В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Илия Мингов от Гоце Делчев.
Илия започна играта си с кутия номер 23. Още с първата оферта Банкерът му даде възможност да я смени и той избра номер 17. След това отказа оферти от 1000 € и 1500 €, както и още две възможности за смяна, като реши да остане с кутията си. На финала Илия беше оставил кутията, с която излезе, номер 23 и избраната от него номер 17. В едната се криеха 500 €, а в другата – 15 000 €. Банкерът предложи оферта от 3999 €, която Илия прие, залагайки на сигурна печалба. Накрая разбра, че е заменил 15 000 €, които се криеха в номер 23 за 500 €, които откри в своята кутия 17. Въпреки грешното решение в началото, Илия сключи сделка с Банкера в правилния момент и успя да прибере печалба от 3999 €.
Редактор: Райна Аврамова
